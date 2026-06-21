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Дмитриев отреагировал на слова Трампа об отставке Стармера - РИА Новости, 21.06.2026
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18:33 21.06.2026
Дмитриев отреагировал на слова Трампа об отставке Стармера

Дмитриев на слова Трампа об отставке Стармера заявил, что она объединяет всех

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Кирилл Дмитриев
 Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что возможная отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединяет всех.
  • Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Стармер уйдет в отставку на фоне провалов его миграционной и энергетической политики.
  • Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае, и их число возросло после того, как соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Возможная отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединяет всех, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, реагируя на мнение президента США Дональда Трампа о политическом будущем Стармера.
В воскресенье Трамп выразил мнение, что Стармер уйдет в отставку на фоне провалов его миграционной и энергетической политики.
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"Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя заявление Трампа.

Десятого июня он пошутил, что инопланетянам при контакте с человечеством слоило бы убедить премьера Британии покинуть свой пост.
"Инопланетянам потребовалось менее двух недель, чтобы убедить Стармера уйти в отставку", - резюмировал Дмитриев.
В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл ранее в воскресенье опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.
Около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста.
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