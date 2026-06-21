Дмитриев отреагировал на слова Трампа об отставке Стармера

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Возможная отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера объединяет всех, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, реагируя на мнение президента США Дональда Трампа о политическом будущем Стармера.

"Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех", - написал Дмитриев в соцсети Х , комментируя заявление Трампа.

Десятого июня он пошутил, что инопланетянам при контакте с человечеством слоило бы убедить премьера Британии покинуть свой пост.

В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл ранее в воскресенье опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.