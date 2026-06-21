Телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу

"Пациент у нас госпитализирован в диагностическое отделение № 8. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", — рассказали в больнице.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что шоумен упал на вечеринке в столичном клубе, его отвезли в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.