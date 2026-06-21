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Телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу - РИА Новости, 21.06.2026
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12:56 21.06.2026 (обновлено: 13:44 21.06.2026)
Телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу

В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Телеведущий Дмитрий Дибров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве.
  • Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
«

"Пациент у нас госпитализирован в диагностическое отделение № 8. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", — рассказали в больнице.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что шоумен упал на вечеринке в столичном клубе, его отвезли в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.
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