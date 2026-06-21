Телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве.
- Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
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"Пациент у нас госпитализирован в диагностическое отделение № 8. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", — рассказали в больнице.
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