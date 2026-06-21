В Ростовской области прошла конференция, посвященная дню начала ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ На базе народного военно-исторического музея «Самбекские высоты» в Ростовской области прошла научно-практическая конференция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, волонтерских движений, эксперты в области истории, а также военнослужащие срочной службы.

Модератор мероприятия подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне как о неотъемлемой части культуры и напоминании о цене мира.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Научно-практическая конференция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны, прошла на базе народного военно-исторического музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, волонтерских движений, эксперты в области истории, а также военнослужащие срочной службы.

"Восемьдесят пять лет назад началась Великая Отечественная война. Эти цифры - не просто статистика. Это годы страданий, лишений, героизма и невосполнимых потерь. Это время, когда каждый уголок нашей земли стал полем битвы, а каждый гражданин - солдатом", - сказал модератор мероприятия.

Он добавил, что Великая Отечественная война - неотъемлемая часть нашей культуры, напоминание о том, какой ценой достался мир, и как хрупка эта драгоценность. "Бескомпромиссно бороться за сохранение этой памяти - задача каждого из нас. Это долг, это наша ответственность перед теми, кто отдал свои жизни, чтобы мы могли жить", - заключил он.

В рамках мероприятия также состоялось возложение цветов к Вечному огню.