В Ростовской области прошла конференция, посвященная дню начала ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На базе народного военно-исторического музея «Самбекские высоты» в Ростовской области прошла научно-практическая конференция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны.
- В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, волонтерских движений, эксперты в области истории, а также военнослужащие срочной службы.
- Модератор мероприятия подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне как о неотъемлемой части культуры и напоминании о цене мира.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Научно-практическая конференция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны, прошла на базе народного военно-исторического музея "Самбекские высоты" в Ростовской области, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, волонтерских движений, эксперты в области истории, а также военнослужащие срочной службы.
"Восемьдесят пять лет назад началась Великая Отечественная война. Эти цифры - не просто статистика. Это годы страданий, лишений, героизма и невосполнимых потерь. Это время, когда каждый уголок нашей земли стал полем битвы, а каждый гражданин - солдатом", - сказал модератор мероприятия.
Он добавил, что Великая Отечественная война - неотъемлемая часть нашей культуры, напоминание о том, какой ценой достался мир, и как хрупка эта драгоценность. "Бескомпромиссно бороться за сохранение этой памяти - задача каждого из нас. Это долг, это наша ответственность перед теми, кто отдал свои жизни, чтобы мы могли жить", - заключил он.
В рамках мероприятия также состоялось возложение цветов к Вечному огню.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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