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В России начался самый длинный день в году - РИА Новости, 21.06.2026
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01:11 21.06.2026
В России начался самый длинный день в году

РИА Новости: в России начался самый длинный световой день в году

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 21 июня — самый длинный день в году в Северном полушарии, на широте Москвы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты.
  • После летнего солнцестояния день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На всей территории России наступило 21 июня, как ранее сообщили РИА Новости в Московском планетарии, в Северном полушарии это будет самый длинный день 2026 года.
Солнце сегодня в 11.24 мск займет наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием.
На широте Москвы светлое время суток 21 июня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой – темно будет всего 6 часов 27 минут.
После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Короче всего светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря.
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В планетарии рассказали о самой короткой ночи 2026 года
9 июня, 01:39
 
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