В России начался самый длинный день в году

Краткий пересказ от РИА ИИ 21 июня — самый длинный день в году в Северном полушарии, на широте Москвы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты.

После летнего солнцестояния день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На всей территории России наступило 21 июня, как ранее сообщили РИА Новости в Московском планетарии, в Северном полушарии это будет самый длинный день 2026 года.

Солнце сегодня в 11.24 мск займет наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием.

На широте Москвы светлое время суток 21 июня продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой – темно будет всего 6 часов 27 минут.