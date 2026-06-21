В Архангельской области возбудили дело после смертельного ДТП с мотоциклом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Архангельском автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, водитель и пассажир которого погибли.
- Предполагаемый виновник ДТП был пьян и ранее уже лишался прав за аналогичное нарушение.
- Следователи возбудили уголовное дело после аварии.
МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии под Архангельском, где автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, водитель и пассажир которого погибли, при этом предполагаемый виновник ДТП оказался пьян, ранее его уже лишали прав за аналогичное нарушение, возбуждено дело, сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла в ночь на воскресенье, в ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 11-м километре автодороги Архангельск – Онега. По предварительной информации, водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Changan, двигаясь со стороны станции Рикасиха в направлении Кородского шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом "Альфа", который двигался в попутном направлении и поворачивал налево.
"В результате ДТП водитель мотоцикла – 32-летний мужчина и его пассажир – 13-летний мальчик погибли на месте. Предполагаемый виновник аварии на месте был освидетельствован алкотестером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное", - говорится в сообщении.
Как установили полицейские, стаж водителя Changan - около пяти лет. В августе 2025 года по решению суда он был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде. В апреле 2026 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем водителем, лишенным права управления транспортными средствами.
"В отношении предполагаемого виновника ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отметили в полиции.