В Архангельской области возбудили дело после смертельного ДТП с мотоциклом

МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии под Архангельском, где автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом, водитель и пассажир которого погибли, при этом предполагаемый виновник ДТП оказался пьян, ранее его уже лишали прав за аналогичное нарушение, возбуждено дело, сообщили в региональном УМВД.

Как установили полицейские, стаж водителя Changan - около пяти лет. В августе 2025 года по решению суда он был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде. В апреле 2026 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем водителем, лишенным права управления транспортными средствами.