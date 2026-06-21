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Делегация США прибыла в Швейцарию на переговоры с Ираном - РИА Новости, 21.06.2026
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10:07 21.06.2026 (обновлено: 10:35 21.06.2026)
Делегация США прибыла в Швейцарию на переговоры с Ираном

Делегация США прибыла в Бюргеншток на переговоры с Ираном

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация США прибыла в Бюргеншток на переговоры с Ираном в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании.
  • В Швейцарию также прибыли представители Пакистана, и в Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США со странами-посредниками.
ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Делегация США прибыла в Бюргеншток на переговоры с Ираном, сообщил в воскресенье швейцарский МИД.
'Мы приветствуем прибытие делегации Соединенных Штатов в Швейцарию. Делегация США прибывает в Бюргеншток в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании, подписанного между Соединенными Штатами и Ираном", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
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Делегация прибыла на курорт рано утром в воскресенье.
Также в МИД сообщили о прибытии в Швейцарию представителей Пакистана.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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