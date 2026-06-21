Делегация США прибыла в Швейцарию на переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация США прибыла в Бюргеншток на переговоры с Ираном в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании.
- В Швейцарию также прибыли представители Пакистана, и в Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США со странами-посредниками.
ЖЕНЕВА, 21 июн - РИА Новости. Делегация США прибыла в Бюргеншток на переговоры с Ираном, сообщил в воскресенье швейцарский МИД.
Делегация прибыла на курорт рано утром в воскресенье.
Также в МИД сообщили о прибытии в Швейцарию представителей Пакистана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.