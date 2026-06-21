Рейтинг@Mail.ru
В Брянске прошла акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 21.06.2026
В Брянске прошла акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби

РИА Новости: в Брянске прошла акция "Свеча памяти" ко Дню памяти и скорби

© Александр Хинштейн/TelegramЗажженные лампады
Зажженные лампады - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Александр Хинштейн/Telegram
Зажженные лампады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Свеча памяти» прошла на площади Воинской славы в Брянске, в ней приняли участие представители руководства области и города, духовенства, силовых ведомств, общественных организаций и жители Брянска.
  • Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и зажгли свечи в лампадах.
БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на площади Воинской славы в центре Брянска, в ней приняли участие представители руководства области и города, духовенства, силовых ведомств, общественных организаций, жители Брянска, перелает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы обязаны помнить, какой ценой досталась нам Победа. В эти дни, когда вновь поднимают голову силы зла и пытаются переписать историю, пытаются посеять рознь между братскими народами, которые вместе ковали великую Победу, наш долг– хранить правду о той войне", - заявил, обращаясь к собравшимся, Митрополит Брянский и Севский Александр.
Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Они возложили цветы к стеле "Город воинской славы" и зажгли свечи в лампадах, которые установили у основания монумента.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
19 июня, 12:50
 
РоссияДень памяти и скорбиБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала