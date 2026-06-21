В Брянске прошла акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акция «Свеча памяти» прошла на площади Воинской славы в Брянске, в ней приняли участие представители руководства области и города, духовенства, силовых ведомств, общественных организаций и жители Брянска.
- Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и зажгли свечи в лампадах.
БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на площади Воинской славы в центре Брянска, в ней приняли участие представители руководства области и города, духовенства, силовых ведомств, общественных организаций, жители Брянска, перелает корреспондент РИА Новости.
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"Мы обязаны помнить, какой ценой досталась нам Победа. В эти дни, когда вновь поднимают голову силы зла и пытаются переписать историю, пытаются посеять рознь между братскими народами, которые вместе ковали великую Победу, наш долг– хранить правду о той войне", - заявил, обращаясь к собравшимся, Митрополит Брянский и Севский Александр.
Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Они возложили цветы к стеле "Город воинской славы" и зажгли свечи в лампадах, которые установили у основания монумента.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
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