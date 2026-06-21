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Дмитриев интересуется, продолжится ли в Британии провальный курс Стармера - РИА Новости, 21.06.2026
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21:41 21.06.2026
Дмитриев интересуется, продолжится ли в Британии провальный курс Стармера

Дмитриев заинтересовался, продолжит ли новое руководство Британии курс Стармера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжит ли новое руководство Великобритании "провальную политику" Кира Стармера после его возможной отставки.
  • Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены в его подготовке к отставке, однако британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти сообщения.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжит ли новое руководство Великобритании "провальную политику" нынешнего премьера Кира Стармера после его возможной отставки.
В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл ранее в воскресенье опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.
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"Правление Стармера скоро закончится. Продолжит ли новое руководство его провальную политику?" - написал Дмитриев в соцсети Х.

В отдельном посте он напомнил, как Стармер в 2024 году "вмешивался в выборы в США", выступая против на тот момент кандидата в президенты Дональда Трампа в пользу кандидата от демократов Камалы Харрис.
В воскресенье Трамп выразил мнение, что Стармер уйдет в отставку на фоне провалов его миграционной и энергетической политики.
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