Дмитриев интересуется, продолжится ли в Британии провальный курс Стармера

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжит ли новое руководство Великобритании "провальную политику" нынешнего премьера Кира Стармера после его возможной отставки.

"Правление Стармера скоро закончится. Продолжит ли новое руководство его провальную политику?" - написал Дмитриев в соцсети Х .

В воскресенье Трамп выразил мнение, что Стармер уйдет в отставку на фоне провалов его миграционной и энергетической политики.