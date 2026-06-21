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"Поезд памяти" отправился из Москвы в Брест - РИА Новости, 21.06.2026
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11:10 21.06.2026 (обновлено: 14:42 21.06.2026)
"Поезд памяти" отправился из Москвы в Брест

"Поезд памяти" отправился с Белорусского вокзала в Москве в Брест

© РИА Новости"Поезд памяти"
Поезд памяти - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
"Поезд памяти". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Поезд памяти" отправился с Белорусского вокзала Москвы.
  • В проекте участвуют 200 старшеклассников — представителей народов республик бывшего СССР и впервые школьники из стран антигитлеровской коалиции.
  • Маршрут "Поезда памяти" пройдет через восемь городов Белоруссии и пять городов России.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Поезд памяти", посвященный Великой Отечественной войне, отправился с Белорусского вокзала Москвы, сообщили в пресс-службе РЖД.
«
"Поезд памяти" отправился в свое пятое путешествие. В проекте "Поезд памяти" принимают участие 200 старшеклассников, которые являются потомками победителей — представителями народов республик бывшего СССР, сражавшихся с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. В этом году к ним впервые присоединились школьники из стран антигитлеровской коалиции: США, Великобритании и Франции. Путешествие проходит под общим для всех Знаменем Победы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что поезд стартовал в субботу в 23:10 с Белорусского вокзала столицы. В 13:00 в воскресенье он прибудет в Брест, где ребята примут участие в памятных мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войны. Маршрут "Поезда памяти" пройдет через восемь белорусских городов и пять российских.
Отмечается, что в составе поезда двухэтажные купейные вагоны нового модельного ряда, два вагона-ресторана и вагон-душ.
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