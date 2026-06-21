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Посол рассказал, что Бразилия хотела бы экспортировать в Россию - РИА Новости, 21.06.2026
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06:03 21.06.2026
Посол рассказал, что Бразилия хотела бы экспортировать в Россию

Посол дос Сантос: Бразилия хотела бы экспортировать манго и виноград в РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Бразилии в Москве заявил, что страна заинтересована в экспорте тропических фруктов, включая манго и виноград, в Россию.
  • Дипломат отметил необходимость диверсификации торговли и балансировки торгового дисбаланса между Бразилией и Россией.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бразилия хотела бы экспортировать манго и виноград в РФ, заявил РИА Новости посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
"Мы были бы очень заинтересованы в экспорте тропических фруктов в Россию: виноград, манго, а также киви", - сказал он агентству.
По словам посла, нужно диверсифицировать торговлю, также есть проблема дисбаланса в торговых отношениях.
"В прошлом году мы экспортировали в Россию на полтора миллиарда долларов. А импортировали мы в почти 8 раз больше. Годом ранее была похожая ситуация. Нам нужно это сбалансировать как-то", - добавил дипломат.
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