Посол рассказал, что Бразилия хотела бы экспортировать в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Бразилии в Москве заявил, что страна заинтересована в экспорте тропических фруктов, включая манго и виноград, в Россию.
- Дипломат отметил необходимость диверсификации торговли и балансировки торгового дисбаланса между Бразилией и Россией.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Бразилия хотела бы экспортировать манго и виноград в РФ, заявил РИА Новости посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
"Мы были бы очень заинтересованы в экспорте тропических фруктов в Россию: виноград, манго, а также киви", - сказал он агентству.
По словам посла, нужно диверсифицировать торговлю, также есть проблема дисбаланса в торговых отношениях.
"В прошлом году мы экспортировали в Россию на полтора миллиарда долларов. А импортировали мы в почти 8 раз больше. Годом ранее была похожая ситуация. Нам нужно это сбалансировать как-то", - добавил дипломат.