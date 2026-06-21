Посол рассказал, что Бразилия хотела бы экспортировать в Россию

По словам посла, нужно диверсифицировать торговлю, также есть проблема дисбаланса в торговых отношениях.

"В прошлом году мы экспортировали в Россию на полтора миллиарда долларов. А импортировали мы в почти 8 раз больше. Годом ранее была похожая ситуация. Нам нужно это сбалансировать как-то", - добавил дипломат.