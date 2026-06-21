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Боевую часть БПЛА, упавшего на крышу в Севастополе, обезвредили - РИА Новости, 21.06.2026
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11:19 21.06.2026 (обновлено: 11:20 21.06.2026)
Боевую часть БПЛА, упавшего на крышу в Севастополе, обезвредили

Боевую часть БПЛА, упавшего на крышу жилого дома в Севастополе, обезвредили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе на крышу многоквартирного жилого дома упал беспилотник ВСУ, никто не пострадал.
  • Боевая часть беспилотника была обезврежена пиротехниками МЧС, людей уже возвращают в квартиры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Боевая часть упавшего на крышу многоквартирного жилого дома беспилотника ВСУ в Севастополе обезврежена, люди возвращаются по квартирам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя, никто не пострадал, людей эвакуируют, сообщил ранее в воскресенье губернатор.
"Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛА", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, взрывоопасный предмет вывозят на полигон для уничтожения, люди возвращаются домой.
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