Боевую часть БПЛА, упавшего на крышу в Севастополе, обезвредили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе на крышу многоквартирного жилого дома упал беспилотник ВСУ, никто не пострадал.
- Боевая часть беспилотника была обезврежена пиротехниками МЧС, людей уже возвращают в квартиры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Боевая часть упавшего на крышу многоквартирного жилого дома беспилотника ВСУ в Севастополе обезврежена, люди возвращаются по квартирам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя, никто не пострадал, людей эвакуируют, сообщил ранее в воскресенье губернатор.
По его словам, взрывоопасный предмет вывозят на полигон для уничтожения, люди возвращаются домой.