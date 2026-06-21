Боевую часть БПЛА, упавшего на крышу в Севастополе, обезвредили

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Боевая часть упавшего на крышу многоквартирного жилого дома беспилотника ВСУ в Севастополе обезврежена, люди возвращаются по квартирам, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, взрывоопасный предмет вывозят на полигон для уничтожения, люди возвращаются домой.