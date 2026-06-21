Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на 21 июня паром «Панагия» атакован вражескими БПЛА на Керченской переправе.
- Предварительно, один человек погиб и один пострадал в результате атаки.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Паром "Панагия" атакован вражескими БПЛА на Керченской переправе, предварительно, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".