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Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе - РИА Новости, 21.06.2026
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08:38 21.06.2026 (обновлено: 09:55 21.06.2026)
Украинские БПЛА атаковали паром на Керченской переправе

ВСУ атаковали паром на Керченской переправе, один человек погиб

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военнослужащие
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 21 июня паром «Панагия» атакован вражескими БПЛА на Керченской переправе.
  • Предварительно, один человек погиб и один пострадал в результате атаки.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Паром "Панагия" атакован вражескими БПЛА на Керченской переправе, предварительно, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром "Панагия". По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
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