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Силы ПВО сбили четыре БПЛА в Севастополе - РИА Новости, 21.06.2026
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01:36 21.06.2026 (обновлено: 01:37 21.06.2026)
Силы ПВО сбили четыре БПЛА в Севастополе

Силы ПВО сбили четыре БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент в Севастополе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
  • Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Четыре БПЛА сбито в районе Балаклавы и мыса Фиолент в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБалаклаваСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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