Силы ПВО сбили четыре БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
- Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Четыре БПЛА сбито в районе Балаклавы и мыса Фиолент в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 4 БПЛА в районе Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".