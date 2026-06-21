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БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгородской области - РИА Новости, 21.06.2026
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01:35 21.06.2026 (обновлено: 07:39 21.06.2026)
БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгородской области

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Строитель в Белгородской области беспилотник атаковал многоквартирный дом.
  • Пострадавших нет, возгорание на балконе ликвидировано, в доме повреждены фасад и окна.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгородской области, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщает региональный оперштаб в канале на платформе "Макс".
«
"В Яковлевском округе в городе Строитель беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В результате детонации в одной квартире загорелся балкон. Пожар потушили расчеты. Кроме того, в доме повреждены фасад и окна.
На месте работают оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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