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Над Россией уничтожили 168 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2026
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20:20 21.06.2026 (обновлено: 20:25 21.06.2026)
Над Россией уничтожили 168 украинских беспилотников

МО: силы ПВО с 7:00 до 20:00 уничтожили 168 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников.
  • Дроны были сбиты над территориями нескольких регионов РФ и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Силы ПВО за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над территориями регионов РФ и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.
«

"Двадцать первого июня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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