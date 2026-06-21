Над Россией уничтожили 168 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над территориями нескольких регионов РФ и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Силы ПВО за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над территориями регионов РФ и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.
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"Двадцать первого июня в период с 7.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18