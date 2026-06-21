ПВО ночью уничтожила 239 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 239 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18