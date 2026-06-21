В Севастополе украинский беспилотник упал на крышу жилого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Севастополя беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома.
- Никто не пострадал, людей эвакуируют, территорию оцепили, специалисты решают, как работать со взрывоопасным предметом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя, никто не пострадал, людей эвакуируют, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения.
"Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом", - добавил губернатор.
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