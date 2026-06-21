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В Севастополе украинский беспилотник упал на крышу жилого дома - РИА Новости, 21.06.2026
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10:47 21.06.2026 (обновлено: 10:51 21.06.2026)
В Севастополе украинский беспилотник упал на крышу жилого дома

Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного дома в Севастополе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Севастополя беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома.
  • Никто не пострадал, людей эвакуируют, территорию оцепили, специалисты решают, как работать со взрывоопасным предметом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Беспилотник ВСУ упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре Севастополя, никто не пострадал, людей эвакуируют, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В результате утренней атаки ВСУ один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города. Никто не пострадал. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют в место временного размещения.
"Специалисты принимают решение по работе с взрывоопасным предметом", - добавил губернатор.
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