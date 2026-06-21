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Говорить о конфликте на Украине с элитой ЕС бессмысленно, считает Балицкий - РИА Новости, 21.06.2026
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11:39 21.06.2026
Говорить о конфликте на Украине с элитой ЕС бессмысленно, считает Балицкий

Балицкий: говорить о конфликте на Украине с элитой бессмысленно, она выродилась

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение о том, что европейская элита выродилась.
  • По словам Балицкого, нынешние европейские лидеры, такие как Кая Каллас, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон, сильно уступают прежним лидерам Европы.
  • Балицкий уверен, что обсуждать тему украинского урегулирования с нынешними европейскими лидерами не получится, и считает, что СВО завершится победой России на поле боя.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Европейская элита выродилась, разговаривать с подобными людьми о завершении конфликта на Украине бессмысленно, такое мнение выразил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Европейцы - это... как бы помягче сказать, вырождающаяся или выродившаяся уже европейская элита, там разговаривать (о завершении конфликта на Украине - ред.) не с кем. Они все малообразованные, низкоинтеллектуальные люди", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, с кем в Европе есть смысл говорить о завершении конфликта на Украине.
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По его словам, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон сильно уступают прежним европейским лидерам, таким как экс-канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, экс-президент Франции Жак Ширак.
Губернатор Запорожской области считает, что обсуждать тему украинского урегулирования с нынешними европейскими лидерами не получится, он выразил уверенность в том, что СВО завершится победой России на поле боя.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией, и какой момент нужно выбрать для этого.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите в Анкоридже, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
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