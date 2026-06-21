Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение о том, что европейская элита выродилась.
- По словам Балицкого, нынешние европейские лидеры, такие как Кая Каллас, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон, сильно уступают прежним лидерам Европы.
- Балицкий уверен, что обсуждать тему украинского урегулирования с нынешними европейскими лидерами не получится, и считает, что СВО завершится победой России на поле боя.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Европейская элита выродилась, разговаривать с подобными людьми о завершении конфликта на Украине бессмысленно, такое мнение выразил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Европейцы - это... как бы помягче сказать, вырождающаяся или выродившаяся уже европейская элита, там разговаривать (о завершении конфликта на Украине - ред.) не с кем. Они все малообразованные, низкоинтеллектуальные люди", - сказал Балицкий в ответ на вопрос, с кем в Европе есть смысл говорить о завершении конфликта на Украине.
По его словам, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон сильно уступают прежним европейским лидерам, таким как экс-канцлеры ФРГ Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, экс-президент Франции Жак Ширак.
Губернатор Запорожской области считает, что обсуждать тему украинского урегулирования с нынешними европейскими лидерами не получится, он выразил уверенность в том, что СВО завершится победой России на поле боя.
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