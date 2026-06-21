Семья впавшей в кому на Бали россиянки добивается ее возвращения в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Родственники россиянки Анны, которая находится в коме на Бали после предполагаемого отравления метанолом, добиваются ее санитарной эвакуации в Россию.

После получения официального согласия матери пациентки Анне провели компьютерную томографию сосудов головного мозга с контрастированием, которая показала практически полное отсутствие кровоснабжения головного мозга.

Семья намерена продолжить переговоры с медицинской бригадой и рассчитывает организовать транспортировку Анны в Россию, в том числе через оформление дополнительных юридических гарантий для врачей.

ДЖАКАРТА, 21 июн - РИА Новости. Родственники россиянки Анны, которая находится в коме на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, добиваются ее санитарной эвакуации в Россию после получения дополнительных медицинских заключений, следует из сообщения в Telegram-канале, где ведется сбор средств на лечение.

« "Мы добиваемся санитарной эвакуации Ани на Родину. Для этого потребуется согласование ряда юридических и медицинских вопросов, поскольку транспортировка пациента с такими результатами обследований является крайне сложной процедурой", - говорится в публикации.

По словам близких Анны, в последние недели они добивались проведения компьютерной томографии сосудов головного мозга с контрастированием. Изначально клиника отказывалась проводить исследование, объясняя это тем, что оно не является стандартным методом подтверждения смерти мозга. Ситуацию также осложнили государственные праздники в Индонезии , из-за которых переговоры с руководством медучреждения затянулись.

В итоге обследование было проведено после получения официального согласия матери пациентки. Результаты КТ показали практически полное отсутствие кровоснабжения головного мозга.

Как отмечают родственники, данные исследования подтвердили результаты ранее проведенной электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая показала отсутствие электрической активности мозга.

"Теперь у нас есть необходимые медицинские заключения для службы медицины катастроф", - сообщили организаторы сбора.

По их словам, семья намерена продолжить переговоры с медицинской бригадой и рассчитывает организовать транспортировку Анны в Россию , в том числе через оформление дополнительных юридических гарантий для врачей.

При этом сбор средств продолжается. Родственники отмечают, что за время лечения перед клиникой образовалась крупная задолженность, которая продолжает расти, а дополнительные расходы могут возникнуть и при организации санитарной эвакуации.