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В Крыму прекратили отпуск топлива на АЗС - РИА Новости, 21.06.2026
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10:36 21.06.2026
В Крыму прекратили отпуск топлива на АЗС

Аксенов: на крымских АЗС прекратили отпуск топлива

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отпуск топлива на крымских АЗС прекращен 21 июня с 9:00, как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
  • Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Отпуск топлива на крымских АЗС в воскресенье прекращен, исключение делается только для госслужб, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
"О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", - добавил Аксенов.
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Республика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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