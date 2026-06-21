В Крыму прекратили отпуск топлива на АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Отпуск топлива на крымских АЗС в воскресенье прекращен, исключение делается только для госслужб, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", - добавил Аксенов.