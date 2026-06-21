В Крыму прекратили отпуск топлива на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отпуск топлива на крымских АЗС прекращен 21 июня с 9:00, как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
- Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Отпуск топлива на крымских АЗС в воскресенье прекращен, исключение делается только для госслужб, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
"О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", - добавил Аксенов.