В Каспийском море произошла утечка нефти из-за повреждения трубопровода

"Девятнадцатого июня в профильные службы центрального аппарата ПО "Азнефть" поступила информация об обнаружении следов <...> загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования <...> выявлено нефтяное пятно", — говорится в релизе.

Изначально источник утечки найти не удалось, но затем стало понятно, что топливо вылилось из подводного трубопровода. По предварительным данным, он повредился из-за удара якоря.