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В Каспийском море произошла утечка нефти из-за повреждения трубопровода - РИА Новости, 21.06.2026
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16:55 21.06.2026 (обновлено: 18:10 21.06.2026)
В Каспийском море произошла утечка нефти из-за повреждения трубопровода

В Азербайджане произошла утечка нефти из-за повреждения трубопровода

© Фото : SOCARОбъект инфраструктуры компании "Азнефть" в Каспийском море
Объект инфраструктуры компании Азнефть в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : SOCAR
Объект инфраструктуры компании "Азнефть" в Каспийском море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каспийском море из-за повреждения трубопровода "Азнефти" произошел разлив топлива.
  • Предварительная причина — удар якоря.
  • Транспортировку сырья остановили, идет ремонт.
БАКУ, 21 июн — РИА Новости. В Каспийском море из-за повреждения трубопровода произошел разлив нефти, сообщает пресс-служба SOCAR.
"Девятнадцатого июня в профильные службы центрального аппарата ПО "Азнефть" поступила информация об обнаружении следов <...> загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования <...> выявлено нефтяное пятно", — говорится в релизе.
Изначально источник утечки найти не удалось, но затем стало понятно, что топливо вылилось из подводного трубопровода. По предварительным данным, он повредился из-за удара якоря.
Транспортировку сырья остановили. Для ликвидации последствий создали оперативный штаб, сейчас идет ремонт. Работы проводятся в координации с МЧС Азербайджана и "Азнефтью". Ситуация под контролем, подчеркнули в SOCAR.
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