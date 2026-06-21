В Запорожской области автобус поврежден осколками БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе Р-280 при выезде из села Кирпичное осколками сбитого БПЛА поврежден рейсовый автобус "Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое".
- Пострадавших среди водителя и пассажиров нет.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус "Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое" поврежден осколками сбитого БПЛА, находившиеся в нем водитель и пассажиры не пострадали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"На трассе Р-280 при выезде из села Кирпичное осколками сбитого БПЛА поврежден рейсовый автобус "Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое". Повреждены боковая часть и остекление", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что в автобусе находились водитель и два пассажира. Он отметил, что пострадавших нет.
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