Названы самые популярные марки китайских авто в России

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае 2026 года объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырос на 18% в годовом выражении и составил 110,7 тысячи единиц.

Среди китайских марок самыми популярными стали Belgee, Haval и Exeed.

Наблюдается дефицит некоторых моделей автомобилей из-за их популярности и ожидаемого сокращения импорта.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Объем продаж в России новых легковушек и легких коммерческих автомобилей (LCV) в мае вырос на 18% в годовом выражении и составил 110,7 тысячи единиц, а самыми популярными марками среди "китайцев" стали Belgee, Haval и Exeed, сообщили РИА Новости отечественные автодилеры.

"В мае 2026 года объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей достиг 110 669 единиц. Этот результат на 18% превышает показатель мая прошлого года. За первые пять месяцев года совокупные продажи составили 482 803 автомобиля, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Несмотря на традиционное сезонное снижение относительно апреля, рынок сохраняет тенденцию к росту", — рассказали в пресс-службе ГК "Автодом".

Там отметили, что на фоне общего увеличения продаж наблюдается нехватка некоторых моделей авто. Связано это с их популярностью среди потребителей и ожидаемым сокращением импорта более чем в два раза в этом году.

"Haval H3 и M6, а также новый Changan UNI-V пользуются высоким спросом, что приведет к их дефициту. Аналогичная ситуация наблюдается с моделями Exeed VX и RX. Кроме того, наблюдается дефицит Geely Atlas, Jetour T2, Tenet T4L, Changan Uni-S, Voyah Dream", — отметили в пресс-службе.

Директор по маркетингу АГ " Авилон " Юрий Блинов рассказал, что с начала года одним из наиболее востребованных брендов остается Belgee, поскольку он хорошо зарекомендовал себя на российском рынке и благодаря удачному соотношению цены и качества является одним из фаворитов при выборе автомобиля в своем сегменте.

"В частности, сохраняется высокий спрос на Exeed VX и Exeed RX. Несмотря на то, что модели по-прежнему доступны на рынке, количество автомобилей на привлекательных условиях покупки ограничено — фактически речь идет о последних партиях. Дефицит также наблюдается на популярные комплектации Haval H3, Haval M6 с механической коробкой передач и нового Changan UNI-V", — добавил Блинов.

Как сообщил директор по продажам новых автомобилей " Рольфа Николай Иванов , с начала года в компании видят устойчивый спрос сразу на несколько лидирующих групп китайских брендов.

"Первая — группа Great Wall, куда входят Haval City, Haval Pro и Tank. При этом Tank остается скорее нишевым продуктом, а Haval City и Haval Pro работают именно на объем и формируют стабильный массовый спрос. Вторая сильная группа — Geely и Belgee. Совокупно группа реализует более 10 тысяч автомобилей в месяц", — объяснил Иванов.

По его словам, третья группа — Chery Group и АГР , куда входят Tenet, Omoda, Jaecoo, Jeland и Exeed. Именно эти бренды вместе с Great Wall, Geely и Belgee формируют основную часть спроса на китайские автомобили в России — порядка 70% продаж китайских марок, пояснил топ-менеджер.

Он также отметил, что сейчас системного дефицита авто на российском рынке нет, но по отдельным брендам и моделям возникает локальная нехватка, которая происходит там, где спрос оказывается выше первоначально запланированных объемов поставок или производства.