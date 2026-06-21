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В Херсонской области за сутки от ударов ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 21.06.2026
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16:13 21.06.2026 (обновлено: 16:28 21.06.2026)
В Херсонской области за сутки от ударов ВСУ погибли два человека

Сальдо: в Херсонской области за сутки от ударов ВСУ 2 человека погибли, 9 ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области за сутки два человека погибли и девять получили ранения из-за атак БПЛА.
  • Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, административные здания и складские помещения в нескольких населенных пунктах.
  • В Скадовске повреждены два морских судна.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два человека погибли, девять получили ранения в Херсонской области за сутки из-за террористических атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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"За прошедшие 24 часа вследствие террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, девять человек получили ранения", - написал он в Telegram-канале.

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Сальдо уточнил, что в Костогрызове в результате удара БПЛА по легковому автомобилю погиб мужчина. Кроме того, ранена женщина в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Как сообщил губернатор, в Алешках от полученных 17 июня ранений скончался мужчина.
Кроме того, в Малых Копанях в результате атаки БПЛА пострадали женщина и мужчина. Также в Каховке в результате удара БПЛА по магазину ранена женщина и мужчина. В Раденске из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль тяжело ранен мужчина.
Отмечается, что в Малой Лепетихе атака БПЛА привела к ранению женщины. В Верхнем Рогачике при ударе БПЛА пострадала женщина.
Также, как сообщил Сальдо, на автодороге Каменка - Цукуры атака БПЛА привела к ранению молодого человека.
"Повреждения инфраструктуры и имущества: жилые дома повреждены в Таврийске, Днепрянах, Новой Маячке, Брилевке, Костогрызове, Любимовке; хозяйственные постройки повреждены в Новой Маячке и Чернянке; административные здания повреждены в Таврийске и Горностаевке; складские помещения повреждены в Новой Маячке; в Скадовске повреждены два морских судна", - добавил губернатор.
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