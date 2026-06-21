В Херсонской области за сутки от ударов ВСУ погибли два человека

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два человека погибли, девять получили ранения в Херсонской области за сутки из-за террористических атак ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За прошедшие 24 часа вследствие террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области , девять человек получили ранения", - написал он в Telegram-канале .

Сальдо уточнил, что в Костогрызове в результате удара БПЛА по легковому автомобилю погиб мужчина. Кроме того, ранена женщина в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Как сообщил губернатор, в Алешках от полученных 17 июня ранений скончался мужчина.