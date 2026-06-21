При атаке дронов ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских дронов на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения.
- Один из беспилотников ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе.
- В Темрюкском районе вспыхнул пожар на нефтяном терминале.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли при налете украинских беспилотников на Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате атаки вражеских БПЛА, <...> к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. <...> Четыре человека погибли, 28 получили ранения", — написал он в Telegram-канале.
На месте работают профильные службы. Власти организовали горячую линию: +7 (978) 053-62-08.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, один из дронов ударил по парому "Панагия" на Керченской переправе в Темрюкском районе. Также вспыхнул пожар на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.
Как сообщали в Минобороны, за ночь над российскими регионами сбили 239 беспилотников. Часть БПЛА уничтожили над Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.