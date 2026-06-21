КС Армении назначил дату рассмотрения исков, оспаривающих итоги выборов

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"Учитывая, что указанные дела касаются одного и того же вопроса, данные дела объединены и будут рассмотрены на одном заседании суда, которое состоится 26 июня в 11.00 (10.00 мск). Докладчиком по делу назначен судья Конституционного суда Эдгар Шатирян. Судебное разбирательство по объединенному делу состоится в устном порядке", - говорится в сообщении.