КС Армении назначил дату рассмотрения исков, оспаривающих итоги выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конституционный суд Армении рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги парламентских выборов.
- Заявления в Конституционный суд были поданы 19 июня рядом политических сил.
- Заседание суда по этим искам назначено на 26 июня.
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Конституционный суд Армении рассмотрит 26 июня семь исков, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня, сообщает пресс-служба суда.
Девятнадцатого июня ряд политических сил подали заявления в Конституционный суд, оспаривающие итоги парламентских выборов.
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"Учитывая, что указанные дела касаются одного и того же вопроса, данные дела объединены и будут рассмотрены на одном заседании суда, которое состоится 26 июня в 11.00 (10.00 мск). Докладчиком по делу назначен судья Конституционного суда Эдгар Шатирян. Судебное разбирательство по объединенному делу состоится в устном порядке", - говорится в сообщении.
В пятницу в Конституционный суд с исками, оспаривающими итоги выборов, обратились блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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