Раскрыто, сколько российских туристов посетило Армению в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2025 году Армению посетили 2,3 миллиона туристов со всего мира, из них 921,7 тысячи прибыли из России.

Россия обеспечила примерно 40% всего туристического потока в Армению в 2025 году, став главным донором армянской туристической отрасли.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 900 тысяч россиян посетили Армению в 2025 году - в результате Россия обеспечила примерно 40% всего туристического потока в республику, выяснило РИА Новости, изучив данные министерства экономики Армении.

Так, в 2025 году Армению посетили 2,3 миллиона туристов со всего мира, из них 921,7 тысячи прибыли из России - то есть 41% от всего турпотока.

В результате РФ стала главным донором армянской туристической отрасли в прошлом году.

Также значительное число туристов въехало в республику из Грузии (288,6 тысячи человек), Ирана (182,4 тысячи человек) и США (60,9 тысячи человек).

Помимо этого, в Армению прибывали в качестве туристов французы (35,9 тысячи человек) и немцы (34,1 тысячи человек).

Пользуется популярностью страна также у индийцев (28,5 тысячи человек), украинцев (27,7 тысячи человек) и итальянцев (22,7 тысячи человек).