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Раскрыто, сколько российских туристов посетило Армению в 2025 году - РИА Новости, 21.06.2026
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04:03 21.06.2026
Раскрыто, сколько российских туристов посетило Армению в 2025 году

РИА Новости: около 40% всех туристов в Армении прибыли из России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году Армению посетили 2,3 миллиона туристов со всего мира, из них 921,7 тысячи прибыли из России.
  • Россия обеспечила примерно 40% всего туристического потока в Армению в 2025 году, став главным донором армянской туристической отрасли.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 900 тысяч россиян посетили Армению в 2025 году - в результате Россия обеспечила примерно 40% всего туристического потока в республику, выяснило РИА Новости, изучив данные министерства экономики Армении.
Так, в 2025 году Армению посетили 2,3 миллиона туристов со всего мира, из них 921,7 тысячи прибыли из России - то есть 41% от всего турпотока.
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В результате РФ стала главным донором армянской туристической отрасли в прошлом году.
Также значительное число туристов въехало в республику из Грузии (288,6 тысячи человек), Ирана (182,4 тысячи человек) и США (60,9 тысячи человек).
Помимо этого, в Армению прибывали в качестве туристов французы (35,9 тысячи человек) и немцы (34,1 тысячи человек).
Пользуется популярностью страна также у индийцев (28,5 тысячи человек), украинцев (27,7 тысячи человек) и итальянцев (22,7 тысячи человек).
Парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, его в апреле утвердил президент республики Ваагн Хачатурян. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
При выходе из ЕАЭС Армения может потерять торговые привилегии, которые получала за счет пребывания в Союзе, а именно единую низкую тарифную ставку для стран Союза в 5% и даже право беспошлинного ввоза товаров в ряде случаев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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