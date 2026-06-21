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В Париже запретили употреблять алкоголь на улице - РИА Новости, 21.06.2026
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18:55 21.06.2026
В Париже запретили употреблять алкоголь на улице

Valeurs Actuelles: в Париже запретили употреблять алкоголь на улице из-за жары

© AP Photo / Aurelien MorissardЖенщина гуляет по саду Тюильри в Париже
Женщина гуляет по саду Тюильри в Париже - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Женщина гуляет по саду Тюильри в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже из-за жары запретили употребление алкогольных напитков на улице.
  • Французское правительство призвало местные власти запретить употребление алкоголя в регионах с сильной жарой и красным уровнем предупреждения.
  • Призыв французских властей связан со стремлением избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь из-за жары.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Употреблять алкогольные напитки на улице запретили в Париже из-за бушующей в городе жары, сообщает журнал Valeurs Actuelles со ссылкой на распоряжение полиции.
По данным издания, французское правительство попросило местные власти запретить употребление алкоголя на улице в регионах, где бушует сильная жара и действует предупреждение красного уровня, на фоне общенационального фестиваля "Праздник музыки".
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"В Париже полицейская префектура в этой связи запретила употребление спиртных напитков в общественных местах на улице начиная с утра воскресенья", - пишет издание.
Во французской столице в воскресенье ожидалось до 38 градусов в тени.
Призыв французских властей запретить употребление алкоголя связан со стремлением избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь из-за жары.
Тем не менее, в профсоюзе рестораторов считают решение правительства запоздалым, поскольку запасы алкоголя к фестивалю уже приготовлены, а употреблять спиртные напитки все еще можно на террасах.
Ранее метеорологическая служба Франции ввела высший, красный уровень погодной опасности на понедельник, 22 июня, на территории 49 департаментов европейской части страны из-за аномальной жары. По подсчетам агентства Франс Пресс, красный уровень погодной опасности затронет примерно 35 миллионов человек по всей стране.
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