Женщина гуляет по саду Тюильри в Париже. Архивное фото

Женщина гуляет по саду Тюильри в Париже

© AP Photo / Aurelien Morissard Женщина гуляет по саду Тюильри в Париже

В Париже запретили употреблять алкоголь на улице

Краткий пересказ от РИА ИИ В Париже из-за жары запретили употребление алкогольных напитков на улице.

Французское правительство призвало местные власти запретить употребление алкоголя в регионах с сильной жарой и красным уровнем предупреждения.

Призыв французских властей связан со стремлением избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь из-за жары.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Употреблять алкогольные напитки на улице запретили в Париже из-за бушующей в городе жары, сообщает журнал Употреблять алкогольные напитки на улице запретили в Париже из-за бушующей в городе жары, сообщает журнал Valeurs Actuelles со ссылкой на распоряжение полиции.

По данным издания, французское правительство попросило местные власти запретить употребление алкоголя на улице в регионах, где бушует сильная жара и действует предупреждение красного уровня, на фоне общенационального фестиваля "Праздник музыки".

« "В Париже полицейская префектура в этой связи запретила употребление спиртных напитков в общественных местах на улице начиная с утра воскресенья", - пишет издание.

Во французской столице в воскресенье ожидалось до 38 градусов в тени.

Призыв французских властей запретить употребление алкоголя связан со стремлением избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь из-за жары.

Тем не менее, в профсоюзе рестораторов считают решение правительства запоздалым, поскольку запасы алкоголя к фестивалю уже приготовлены, а употреблять спиртные напитки все еще можно на террасах.