Адвокат рассказала, как суд определяет размер алиментов

Краткий пересказ от РИА ИИ Размер алиментов на детей при отсутствии соглашения между родителями может быть назначен судом от одной четверти до половины зарплаты.

Суд может определить размер алиментов в твердой денежной сумме, если у родителя, обязанного выплачивать алименты, нерегулярный доход или нет заработка.

С 1 марта 2026 года изменился порядок учета алиментов при назначении единого социального пособия: теперь учитывается средняя зарплата по региону за предыдущий год, а не МРОТ.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд при отсутствии соглашения между родителями может назначить алименты на детей в размере от одной четверти до половины зарплаты, рассказала РИА Новости председатель комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав, адвокат Оксана Старожильцева.

Она отметила, что, согласно Семейному кодексу РФ , размер алиментов и порядок их оплаты может быть определен соглашением, которое подлежит нотариальному удостоверению, либо же в судебном порядке. При этом обратиться в суд можно независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если они не выплачивались.

"При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей они взыскиваются судом с родителя ежемесячно в размере одной четверти на одного ребенка, одной трети - на двух детей, половины заработка - на трех и более детей", - сказала собеседница агентства.

Адвокат добавила, что суд может определить размер алиментов в твердой денежной сумме, если у родителя, обязанного выплачивать алименты, нерегулярный доход, зарплата в натуре или в иностранной валюте, либо же вовсе нет заработка.