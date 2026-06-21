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Адвокат рассказала, как суд определяет размер алиментов - РИА Новости, 21.06.2026
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07:58 21.06.2026
Адвокат рассказала, как суд определяет размер алиментов

Старожильцева: суд при отсутствии соглашения может назначить размер алиментов

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размер алиментов на детей при отсутствии соглашения между родителями может быть назначен судом от одной четверти до половины зарплаты.
  • Суд может определить размер алиментов в твердой денежной сумме, если у родителя, обязанного выплачивать алименты, нерегулярный доход или нет заработка.
  • С 1 марта 2026 года изменился порядок учета алиментов при назначении единого социального пособия: теперь учитывается средняя зарплата по региону за предыдущий год, а не МРОТ.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд при отсутствии соглашения между родителями может назначить алименты на детей в размере от одной четверти до половины зарплаты, рассказала РИА Новости председатель комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав, адвокат Оксана Старожильцева.
Она отметила, что, согласно Семейному кодексу РФ, размер алиментов и порядок их оплаты может быть определен соглашением, которое подлежит нотариальному удостоверению, либо же в судебном порядке. При этом обратиться в суд можно независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если они не выплачивались.
"При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей они взыскиваются судом с родителя ежемесячно в размере одной четверти на одного ребенка, одной трети - на двух детей, половины заработка - на трех и более детей", - сказала собеседница агентства.
Адвокат добавила, что суд может определить размер алиментов в твердой денежной сумме, если у родителя, обязанного выплачивать алименты, нерегулярный доход, зарплата в натуре или в иностранной валюте, либо же вовсе нет заработка.
"Более того, с 1 марта этого (2026 - ред.) года изменился порядок учета алиментов при назначении единого социального пособия, и изменения коснулись оценки дохода семьи. Если плательщик выплачивает их добровольно, а не по судебному решению, теперь будет учитываться средняя зарплата по региону за предыдущий год. Ранее размер алиментов привязывался к МРОТ", - пояснила Старожильцева.
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