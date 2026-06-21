Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали

Краткий пересказ от РИА ИИ Актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали.

Волкова отметила, что выйдет на связь, когда ее состояние улучшится.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали, но не уточнила причины.

"Меня экстренно госпитализировали", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Актриса добавила, что выйдет на связь, когда ее состояние улучшится.

"Как только станет лучше - обязательно вернусь к вам. Берегите себя", - заключила она.