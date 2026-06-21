Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали.
- Волкова отметила, что выйдет на связь, когда ее состояние улучшится.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали, но не уточнила причины.
"Меня экстренно госпитализировали", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Актриса добавила, что выйдет на связь, когда ее состояние улучшится.
"Как только станет лучше - обязательно вернусь к вам. Берегите себя", - заключила она.
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