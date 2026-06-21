Рейтинг@Mail.ru
Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:19 21.06.2026
Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали

Актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Екатерина Волкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали.
  • Волкова отметила, что выйдет на связь, когда ее состояние улучшится.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали, но не уточнила причины.
"Меня экстренно госпитализировали", - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Актриса добавила, что выйдет на связь, когда ее состояние улучшится.
"Как только станет лучше - обязательно вернусь к вам. Берегите себя", - заключила она.
Актриса Нелли Уварова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Актриса Нелли Уварова попала в больницу
9 февраля, 08:34
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
КультураПроисшествияРоссияЕкатерина Волкова (актриса)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала