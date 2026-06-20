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ЗАЭС подключили к сети после потери внешнего электроснабжения - РИА Новости, 20.06.2026
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20:07 20.06.2026 (обновлено: 20:15 20.06.2026)
ЗАЭС подключили к сети после потери внешнего электроснабжения

ЗАЭС вновь подключили к сети после потери внешнего электроснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожскую АЭС вновь подключили к сети после потери внешнего электроснабжения.
  • Внешний источник электроэнергии был восстановлен спустя 4,5 часа.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запорожскую АЭС в субботу вновь подключили к сети после потери внешнего электроснабжения, которая продолжалась 4,5 часа, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"ЗАЭС была снова подключена к электросети сегодня в 17.50 по местному времени (совпадает с мск - ред.), что завершило очередной эпизод потери внешнего электроснабжения спустя 4,5 часа", - говорится в сообщении организации в соцсети X.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Радиационный фон на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения в норме
Вчера, 17:57
 
МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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