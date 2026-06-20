ЗАЭС подключили к сети после потери внешнего электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожскую АЭС вновь подключили к сети после потери внешнего электроснабжения.
- Внешний источник электроэнергии был восстановлен спустя 4,5 часа.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запорожскую АЭС в субботу вновь подключили к сети после потери внешнего электроснабжения, которая продолжалась 4,5 часа, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"ЗАЭС была снова подключена к электросети сегодня в 17.50 по местному времени (совпадает с мск - ред.), что завершило очередной эпизод потери внешнего электроснабжения спустя 4,5 часа", - говорится в сообщении организации в соцсети X.