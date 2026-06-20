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Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 20.06.2026
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14:58 20.06.2026 (обновлено: 15:59 20.06.2026)
Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

МАГАТЭ: ЗАЭС в 20-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта на Украине потеряла внешнее электроснабжение, сообщило МАГАТЭ.
  • Это в очередной раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте, добавили в агентстве.
  • Причиной стала проблема внутри самой станции.
  • Сейчас там работают резервные дизельные генераторы.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, сообщает МАГАТЭ.
"АЭС сегодня потеряла внешнее электроснабжение в 20-й раз за время военного конфликта, что в очередной раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте", — говорится на странице агентства в соцсети X.
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Сейчас там работают дизельные генераторы. Как отмечается, причиной стала проблема внутри самой станции.
На прошлой неделе ЗАЭС была обесточена из-за отключения резервной линии "Ферросплавная-1". Она перешла к штатной схеме работы только спустя почти трое суток. В МАГАТЭ этот инцидент назвали одним из самых длительных случаев потери электроснабжения на площадке. Основную линию "Днепровская" из-за повреждения отключили еще 24 марта.
АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
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