Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС в 20-й раз с начала военного конфликта на Украине потеряла внешнее электроснабжение, сообщило МАГАТЭ.
- Это в очередной раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте, добавили в агентстве.
- Причиной стала проблема внутри самой станции.
- Сейчас там работают резервные дизельные генераторы.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, сообщает МАГАТЭ.
"АЭС сегодня потеряла внешнее электроснабжение в 20-й раз за время военного конфликта, что в очередной раз подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте", — говорится на странице агентства в соцсети X.
Сейчас там работают дизельные генераторы. Как отмечается, причиной стала проблема внутри самой станции.
На прошлой неделе ЗАЭС была обесточена из-за отключения резервной линии "Ферросплавная-1". Она перешла к штатной схеме работы только спустя почти трое суток. В МАГАТЭ этот инцидент назвали одним из самых длительных случаев потери электроснабжения на площадке. Основную линию "Днепровская" из-за повреждения отключили еще 24 марта.
АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.