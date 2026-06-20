На ЗАЭС оценили сроки восстановления линии "Днепровская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Запорожской АЭС рассчитывают завершить ремонт основной внешней линии электроснабжения "Днепровская" до 23 июня.
- Сейчас станция питается за счет единственной резервной линии напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1".
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. На Запорожской АЭС рассчитывают завершить ремонт основной внешней линии электроснабжения “Днепровская” до 23 июня, но точных сроков нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
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“Точные сроки восстановления пока назвать сложно. Режим тишины действует до 23 июня. Мы рассчитываем максимально использовать этот период для проведения необходимых восстановительных мероприятий и прикладываем для этого все возможные усилия”, - сказала Яшина.
Линия "Днепровская" 750 киловольт отключена с 24 марта. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев ранее заявил, что 5 июня начал действовать режим тишины для ремонта ЛЭП "Днепровская", он должен продлиться до 23 июня. Сейчас станция питается за счет единственно резервной линии напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1".
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