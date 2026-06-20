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Кубанского бизнесмена заподозрили в хищении яблок на 18,3 миллиона рублей - РИА Новости, 20.06.2026
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15:34 20.06.2026
Кубанского бизнесмена заподозрили в хищении яблок на 18,3 миллиона рублей

Бизнесмена с Кубани подозревают в хищении в КБР партии яблок на 18,3 млн рублей

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Яблоки на ветке - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабардино-Балкарии следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя из Краснодарского края.
  • Его подозревают в хищении партии яблок сорта "Джеромини" стоимостью более 18,3 миллиона рублей.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя из Краснодарского края, подозреваемого в хищении партии яблок стоимостью более 18,3 миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.
По информации министерства, в декабре 2025 года представители ООО из Прохладненского района Кабардино-Балкарии заключили с 43-летним бизнесменом из Краснодарского края, занимающимся реализацией фруктов, договор на поставку оптовой партии яблок сорта "Джеромини" стоимостью свыше 18,3 миллиона рублей.
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"Как выяснили следователи, предприниматель изначально не имел умысла выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Получив и полностью реализовав партию яблок, бизнесмен не перечислил денежные средства поставщику, а распорядился всей выручкой по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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