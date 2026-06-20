Кубанского бизнесмена заподозрили в хищении яблок на 18,3 миллиона рублей

НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи полиции в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя из Краснодарского края, подозреваемого в хищении партии яблок стоимостью более 18,3 миллиона рублей, сообщили в региональном МВД.