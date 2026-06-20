Краткий пересказ от РИА ИИ В России 20 июня стартовал прием документов для поступления в вузы и колледжи.

Абитуриенты вузов смогут подать заявления и документы тремя способами: через портал "Госуслуги", лично или почтой.

Приемная кампания в вузы предусматривает новые правила: введение "дня тишины" и изменение условий приема для выпускников колледжей и техникумов, которые будут сдавать внутренние экзамены только при продолжении обучения по профилю.

Абитуриенты колледжей в ряде регионов смогут подать документы можно через цифровой сервис "Поступление в СПО онлайн".

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

"Двадцатое июня — единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования. Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов", — говорится в сообщении.

В новом учебном году абитуриентам вузов доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест. Количество мест для целевого приема превышает 83 тысячи: больше всего отводится направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства. В этом году целевая квота впервые полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства.

При поступлении абитуриент может подать заявление и документы тремя способами: через портал "Госуслуги", лично или почтой. Необходимо предоставить, в частности, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

Еще одним нововведением этой приемной кампании станет "день тишины". Это значит, что поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление в дни издания приказов о зачислении в вузы.

Кроме того, в этом году изменятся и правила приема в вузы выпускников колледжей и техникумов. Теперь они будут сдавать внутренние экзамены, только если продолжают обучение по профилю. Соответствие профиля определяют университеты.

Даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Так, прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования завершается 25 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования подать документы нужно будет не позднее 20 сентября.

Прием заявлений и документов на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования завершается не позднее 20 августа, а на платные места по этим уровням образования — не позднее 20 сентября.

Одновременно с приемом в вузы стартует и приемная кампания в российские колледжи и техникумы, она также продлится до 25 ноября. Абитуриентам будет доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест.

Подать документы можно через цифровой сервис "Поступление в СПО онлайн". Его пилотная апробация запускается в этом году в пяти регионах: Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае.