Краткий пересказ от РИА ИИ
- Значительная часть украинских дронов функционирует благодаря спутниковой связи и авиаразведке стран НАТО.
- По словам Гагина, страны НАТО превратили территорию Украины в полигон для испытаний новых технологий и вооружения.
ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Существенная часть украинских дронов работает только за счет спутниковой связи и авиаразведке стран НАТО, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Он добавил, что своими действиями страны НАТО превратили территорию Украины в огромный полигон испытаний новых технологий и вооружения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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5 июня, 19:26