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Большая часть дронов ВСУ работает лишь за счет помощи НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 20.06.2026
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18:30 20.06.2026
Большая часть дронов ВСУ работает лишь за счет помощи НАТО, считает эксперт

Гагин: большая часть дронов ВСУ работает только за счет спутниковой связи НАТО

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Значительная часть украинских дронов функционирует благодаря спутниковой связи и авиаразведке стран НАТО.
  • По словам Гагина, страны НАТО превратили территорию Украины в полигон для испытаний новых технологий и вооружения.
ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Существенная часть украинских дронов работает только за счет спутниковой связи и авиаразведке стран НАТО, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Достаточно существенная часть БПЛА ВСУ работает с элементами искусственного интеллекта. Образы и цели у них находятся в бортовом компьютере. И эти образы они получают с помощью спутниковой разведки, опять же, группировки стран НАТО, либо с помощью авиаразведки", - сказал Гагин.
Он добавил, что своими действиями страны НАТО превратили территорию Украины в огромный полигон испытаний новых технологий и вооружения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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