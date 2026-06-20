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ВСУ атаковали грузовики в Запорожской области - РИА Новости, 20.06.2026
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16:52 20.06.2026
ВСУ атаковали грузовики в Запорожской области

ВСУ атаковали грузовики в Запорожской области, пострадал водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали грузовики в районе Приморска Запорожской области, которые доставляли людям заказанные по интернету товары.
  • Пострадал один водитель, повреждены два грузовика.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали грузовики в районе Приморска Запорожской области, которые доставляли людям заказанные по интернету товары, пострадал один водитель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В районе города Приморска Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подверглись грузовые автомобили, которые доставляли интернет-покупки для жителей области", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, повреждены два грузовика.
"Один водитель пострадал и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПриморскЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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