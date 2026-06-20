ВСУ атаковали грузовики в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали грузовики в районе Приморска Запорожской области, которые доставляли людям заказанные по интернету товары.

Пострадал один водитель, повреждены два грузовика.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали грузовики в районе Приморска Запорожской области, которые доставляли людям заказанные по интернету товары, пострадал один водитель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В районе города Приморска Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подверглись грузовые автомобили, которые доставляли интернет-покупки для жителей области", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, повреждены два грузовика.