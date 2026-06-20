ВСУ атаковали грузовики в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали грузовики в районе Приморска Запорожской области, которые доставляли людям заказанные по интернету товары.
- Пострадал один водитель, повреждены два грузовика.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали грузовики в районе Приморска Запорожской области, которые доставляли людям заказанные по интернету товары, пострадал один водитель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, повреждены два грузовика.
"Один водитель пострадал и доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", - уточнил губернатор.
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