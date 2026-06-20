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В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 20.06.2026
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15:20 20.06.2026 (обновлено: 15:26 20.06.2026)
В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
  • Пострадавшие получили минно-взрывную травму, осколочное ранение плеча и были атакованы беспилотником в автомобиле.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
"Три мирных жителя пострадали во время атак со стороны ВСУ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
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Отмечается, что в поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму, ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Согласно сообщению оперштаба, в поселке Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча, его доставляют в больницу.
Добавляется, что в Шебекино беспилотник атаковал автомобиль, пострадавшего доставили в больницу, но госпитализации не потребовалось.
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