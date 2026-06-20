В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Пострадавшие получили минно-взрывную травму, осколочное ранение плеча и были атакованы беспилотником в автомобиле.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.

"Три мирных жителя пострадали во время атак со стороны ВСУ ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе " Макс ".

Отмечается, что в поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму, ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Согласно сообщению оперштаба, в поселке Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча, его доставляют в больницу.