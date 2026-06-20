В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.
- Пострадавшие получили минно-взрывную травму, осколочное ранение плеча и были атакованы беспилотником в автомобиле.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
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Отмечается, что в поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму, ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Согласно сообщению оперштаба, в поселке Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча, его доставляют в больницу.
Добавляется, что в Шебекино беспилотник атаковал автомобиль, пострадавшего доставили в больницу, но госпитализации не потребовалось.
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