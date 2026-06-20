ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки ВСУ атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 90 раз.
- Перехвачены 127 беспилотников.
- Ранены три мирных жителя в Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах.
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Украинский военные за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 90 раз, перехвачены 127 БПЛА, три мирных жителя ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что ВСУ совершили семь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, также три раза были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 127 беспилотников.
"Получили ранения три человека в Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Двое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях", - отметил Шуваев.
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22 июня 2022, 17:18