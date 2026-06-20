ВСУ ударили по генератору в детском саду в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по генератору детского сада в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, генератор - это источник света, возможность приготовить горячую пищу и обеспечить нормальные условия в условиях регулярных отключений электроэнергии.