Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска ударили по генератору в детском саду в Энергодаре.
- По словам главы города Максима Пухова, это лишает детей элементарных условий для жизни и обучения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по генератору детского сада в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня ночью украинские боевики нанесли удар по генератору в детском саду №3. Именно тому, который посещают энергодарские малыши", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, генератор - это источник света, возможность приготовить горячую пищу и обеспечить нормальные условия в условиях регулярных отключений электроэнергии.
"Уничтожив его, киевский режим сознательно лишает малышей элементарных условий для жизни и обучения. Очередное подтверждение того, что для Киева дети, старики, мирные жители лишь разменная монета в грязной игре", - подчеркнул Пухов.