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ВСУ ударили по генератору в детском саду в Энергодаре - РИА Новости, 20.06.2026
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13:16 20.06.2026 (обновлено: 14:12 20.06.2026)
ВСУ ударили по генератору в детском саду в Энергодаре

ВСУ нанесли удар по генератору в детском саду в Энергодаре

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военные с беспилотником. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска ударили по генератору в детском саду в Энергодаре.
  • По словам главы города Максима Пухова, это лишает детей элементарных условий для жизни и обучения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска ударили по генератору детского сада в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня ночью украинские боевики нанесли удар по генератору в детском саду №3. Именно тому, который посещают энергодарские малыши", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, генератор - это источник света, возможность приготовить горячую пищу и обеспечить нормальные условия в условиях регулярных отключений электроэнергии.
"Уничтожив его, киевский режим сознательно лишает малышей элементарных условий для жизни и обучения. Очередное подтверждение того, что для Киева дети, старики, мирные жители лишь разменная монета в грязной игре", - подчеркнул Пухов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарКиевЗапорожская АЭС
 
 
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