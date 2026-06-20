Синоптик рассказал, когда прогреется вода на краснодарских курортах

Краткий пересказ от РИА ИИ По прогнозам, вода на черноморских курортах максимально прогреется к июлю, в начале месяца ее температура составит 22–25 градусов.

Наиболее комфортной для купания считается морская вода с температурой 22–25 градусов, такой температуры вода достигнет к концу июня.

КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. По прогнозам, вода на черноморских курортах максимально прогреется к июлю, уже в начале месяца ее температура составит 22-25 градусов, сообщил РИА Новости сотрудник краснодарского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

"Наиболее высокие температуры ожидаются в самые жаркие дни лета для Кубани в июле и в августе", - сказал собеседник агентства.