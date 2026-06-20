Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда прогреется вода на краснодарских курортах - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 20.06.2026
Синоптик рассказал, когда прогреется вода на краснодарских курортах

РИА Новости: вода на краснодарских курортах прогреется к июлю

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Анапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По прогнозам, вода на черноморских курортах максимально прогреется к июлю, в начале месяца ее температура составит 22–25 градусов.
  • Наиболее комфортной для купания считается морская вода с температурой 22–25 градусов, такой температуры вода достигнет к концу июня.
КРАСНОДАР, 20 июн – РИА Новости. По прогнозам, вода на черноморских курортах максимально прогреется к июлю, уже в начале месяца ее температура составит 22-25 градусов, сообщил РИА Новости сотрудник краснодарского центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.
"Наиболее высокие температуры ожидаются в самые жаркие дни лета для Кубани в июле и в августе", - сказал собеседник агентства.
Синоптик уточнил, что для туристов температура морской воды является более важным критерием, чем температура воздуха. А наиболее комфортной для купания считается морская вода с температурой 22-25 градусов. До этих значений, по предварительному прогнозу, морская вода прогреется к концу июня.
Горожане отдыхают у Путяевского пруда в парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется летняя погода
19 июня, 01:46
 
Краснодарский крайЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала