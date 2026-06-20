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Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном - РИА Новости, 21.06.2026
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23:59 20.06.2026 (обновлено: 00:00 21.06.2026)
Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном

© AP Photo / Jose Luis MaganaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию на переговоры с Ираном.
  • Ранее Вэнс отменил визит в Швейцарию, сообщив, что его вылет зависит от прибытия иранской делегации.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию на переговоры с Ираном, сообщил его пресс-секретарь Люк Шредер.
Ранее Вэнс сказал телеканалу Fox News, что он может присоединиться к переговорам представителей Соединенных Штатов с Ираном в Швейцарии в ближайшие несколько дней.
«

"Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию", - написал Шредер в соцсети X.

Пресс-секретарь также прикрепил к своему посту видео с поднимающимся на борт самолета Вэнсом.
Вэнс ранее отменил визит в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей США и Ирана при участии посредников из Пакистана и Катара. Вэнс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит иранская делегация. МИД Швейцарии в субботу сообщил о прибытии в страну иранской делегации.
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