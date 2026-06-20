Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию на переговоры с Ираном.
- Ранее Вэнс отменил визит в Швейцарию, сообщив, что его вылет зависит от прибытия иранской делегации.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию на переговоры с Ираном, сообщил его пресс-секретарь Люк Шредер.
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"Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию", - написал Шредер в соцсети X.
Пресс-секретарь также прикрепил к своему посту видео с поднимающимся на борт самолета Вэнсом.
Вэнс ранее отменил визит в Швейцарию, где 19 июня планировалось провести первую встречу представителей США и Ирана при участии посредников из Пакистана и Катара. Вэнс в четверг заявил, что его вылет зависит от того, когда в Швейцарию полетит иранская делегация. МИД Швейцарии в субботу сообщил о прибытии в страну иранской делегации.
Делегация Ирана прибыла в Швейцарию
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