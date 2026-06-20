Вэнс допустил, что переговоры США с Ираном могут начаться уже в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться в воскресенье.
- По словам Вэнса, такие переговоры всегда немного непредсказуемы.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье.
"Они могут произойти уже завтра, но такие вещи всегда немного непредсказуемы", - сказал Вэнс телеканалу Fox News.
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