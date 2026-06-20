Рейтинг@Mail.ru
Вэнс допустил, что переговоры США с Ираном могут начаться уже в воскресенье - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 20.06.2026 (обновлено: 16:24 20.06.2026)
Вэнс допустил, что переговоры США с Ираном могут начаться уже в воскресенье

Вэнс: переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться в воскресенье.
  • По словам Вэнса, такие переговоры всегда немного непредсказуемы.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры США с Ираном в Швейцарии могут начаться уже в воскресенье.
"Они могут произойти уже завтра, но такие вещи всегда немного непредсказуемы", - сказал Вэнс телеканалу Fox News.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Иран вновь закрыл Ормузский пролив
Вчера, 16:13
 
В миреСШАШвейцарияВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала