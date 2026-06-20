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"Укрпочта" обвинила польскую таможню в блокировании ее машин - РИА Новости, 20.06.2026
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23:14 20.06.2026 (обновлено: 23:17 20.06.2026)
"Укрпочта" обвинила польскую таможню в блокировании ее машин

В Киеве заявили, что польская таможня уже два месяца блокирует машины "Укрпочты"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области
Автомобили на международном пункте пропуска Краковец - Корчева (Украина - Польша) во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили на международном пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Украина - Польша) во Львовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Укрпочты" заявил, что польская таможня два месяца блокирует машины компании.
  • Автомобили "Укрпочты" вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Польская таможня уже два месяца блокирует машины украинской компании, поэтому автомобили вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию, сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
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"Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши", - написал Смелянский в социальной сети Facebook*.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла
19 июня, 21:13
 
В миреПольшаВенгрияСловакияВладимир ЗеленскийАндрей МельникКароль НавроцкийУкрпочтаВооруженные силы Украины
 
 
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