"Укрпочта" обвинила польскую таможню в блокировании ее машин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Укрпочты" заявил, что польская таможня два месяца блокирует машины компании.
- Автомобили "Укрпочты" вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Польская таможня уже два месяца блокирует машины украинской компании, поэтому автомобили вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию, сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла
19 июня, 21:13