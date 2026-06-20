Два экс-президента Украины отказались от польского ордена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма решили отказаться от польского ордена Белого орла.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма вслед за некоторыми украинскими чиновниками решили отказаться от польского ордена Белого орла.
"Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского ордена Белого орла в знак несогласия пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского", — сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова в Facebook*.
"Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году", — передает украинский "24 канал" со ссылкой на его пресс-секретаря Дарью Олифер.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА**.
Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар также приняли решение отказаться от польских госнаград.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенные в России террористические организации
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.