Рейтинг@Mail.ru
Два экс-президента Украины отказались от польского ордена - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 20.06.2026 (обновлено: 21:17 20.06.2026)
Два экс-президента Украины отказались от польского ордена

Экс-президенты Украины Ющенко и Кучма отказались от польского ордена Белого орла

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкс-президенты Украины
Экс-президенты Украины - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экс-президенты Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма решили отказаться от польского ордена Белого орла.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экс-президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма вслед за некоторыми украинскими чиновниками решили отказаться от польского ордена Белого орла.
"Третий президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского ордена Белого орла в знак несогласия пересмотреть решение о награждении Владимира Зеленского", — сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова в Facebook*.
Пост в соцсети Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Зеленский показал, что сделал с отобранным у него польским орденом
Вчера, 17:57
"Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году", — передает украинский "24 канал" со ссылкой на его пресс-секретаря Дарью Олифер.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА**.
Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар также приняли решение отказаться от польских госнаград.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
"Нанесли удары". Произошедшее вчера с Зеленским разозлило журналиста
Вчера, 15:06
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенные в России террористические организации
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийВиктор ЮщенкоЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала