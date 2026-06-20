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На Украине начали возводить музей, посвященный Майдану - РИА Новости, 20.06.2026
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17:44 20.06.2026
На Украине начали возводить музей, посвященный Майдану

На Украине начали возводить музей, посвященный "Майдану" и его участникам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина начала возводить музей «революции достоинства».
  • Также началось сооружение мемориала «небесной сотни».
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что Украина начала возводить музей "революции достоинства" и мемориал "небесной сотни".
"Революцией достоинства" Украина называет события, прошедшие после госпереворота на киевском майдане. Ее участников, погибших от рук украинских властей – именует "небесной сотней".
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"Украина начинает сооружение музея "революции достоинства" и мемориала "героев небесной сотни", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.
Главная киевская площадь - площадь Независимости - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко**. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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