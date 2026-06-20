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"Путь к победе". Мендель сделала резкое заявление о поддержке Киева - РИА Новости, 20.06.2026
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"Путь к победе". Мендель сделала резкое заявление о поддержке Киева

Мендель: страны Восточной Европы выражают все большее нежелание помогать Киеву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Восточной Европы все больше сомневаются в необходимости помогать Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
  • Словакия, Польша, Венгрия выражают обеспокоенность из-за исторических обид и истощения ресурсов без четкого пути к победе.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Страны Восточной Европы все больше сомневаются в необходимости помогать Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"В то время как многие западные столицы и ЕС сохраняют риторическое единство в поддержку Украины, прифронтовые восточноевропейские государства — Словакия, Польша, Венгрия — выражают все большую обеспокоенность", — написала она в соцсети X.
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По словам Мендель, страны Восточной Европы обеспокоены как историческими обидами, так и тем, что "бесконечная эскалация истощает ресурсы без четкого пути к победе".
Ранее Financial Times сообщила, что Венгрия, Польша, Румыния и Словакия наиболее неохотно смотрят на быстрое продвижение в переговорах о членстве Украины в ЕС.
Вчера премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт исключил пункт об ускоренном приеме Украины в Евросоюз. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.
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