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Поступок Киева против России вызвал панику на Западе - РИА Новости, 20.06.2026
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10:42 20.06.2026 (обновлено: 10:43 20.06.2026)
Поступок Киева против России вызвал панику на Западе

Меланшон: дальнобойные атаки ВСУ против России приведут к тотальной войне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жан-Люк Меланшон, основатель партии "Непокорившаяся Франция", осудил дальнобойные атаки Украины по российской территории.
  • По мнению Меланшона, США заинтересованы в ослаблении России и Европы украинским конфликтом.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил дальнобойные атаки Украины по российской территории.
«

"Очень неосторожно допускать, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Это путь к тотальной войне", — написал он в социальной сети X.

Французский политик также считает, что США заинтересованы в ослаблении России и Европы украинским конфликтом.
В субботу заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города пора объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может.
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