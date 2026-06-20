Поступок Киева против России вызвал панику на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жан-Люк Меланшон, основатель партии "Непокорившаяся Франция", осудил дальнобойные атаки Украины по российской территории.
- По мнению Меланшона, США заинтересованы в ослаблении России и Европы украинским конфликтом.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил дальнобойные атаки Украины по российской территории.
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"Очень неосторожно допускать, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Это путь к тотальной войне", — написал он в социальной сети X.
В субботу заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с учетом атак на российские города пора объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может.