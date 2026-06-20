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СМИ: Зеленский испортил ужин лидерам стран ЕС - РИА Новости, 20.06.2026
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04:56 20.06.2026 (обновлено: 16:22 20.06.2026)
СМИ: Зеленский испортил ужин лидерам стран ЕС

Euractiv: уход Зеленского привел к срыву торжественного ужина лидеров ЕС

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уход Владимира Зеленского с ужина лидеров стран ЕС привел к спорам о конфликте на Украине, хотя изначально обсуждалась стратегия противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике.
  • Лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто должен возглавить потенциальные переговоры с Россией в будущем.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уход Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран ЕС, посвященного обсуждению Китая, обернулся спорами по поводу России и Украины, пишет портал Euractiv.
Издание отмечает, что Зеленский посетил торжественный ужин, состоявшийся в четверг, недолго на нем пробыл и ушел, после чего присутствующие скатились в дискуссии об украинском конфликте, что полностью не соответствовало изначальной тематике.
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"Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте России с Украиной", — говорится в материале.

По данным портала, лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должны возглавить потенциальные переговоры с Россией в будущем.
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