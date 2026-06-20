СМИ: Зеленский испортил ужин лидерам стран ЕС

"Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте России с Украиной", — говорится в материале.

В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.