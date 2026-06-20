Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу после удара Мадьяра по Киеву - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 20.06.2026
На Западе забили тревогу после удара Мадьяра по Киеву

Focus: решение Мадьяра по Украине станет ударом для Киева

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исключение премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита Евросоюза об ускоренном приеме Украины в блок станет ударом для Киева, пишет немецкий журнал Focus.
  • При этом, поясняет издание со ссылкой на европейских дипломатов, Будапешт этим шагом стремился ясно дать понять, что Киев не получит никаких привилегий, пока не будет соответствовать всем пунктам для членства.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Исключение премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита Евросоюза об ускоренном приеме Украины в блок станет ударом для Киева, пишет немецкий журнал Focus.
"Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад. Хотя сами переговоры остаются без изменений, ЕС, исключив формулировку, снимает с себя давление, связанное с необходимостью быстрого начала следующих шагов", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Польше сделали заявление после лишения Зеленского ордена
00:56
При этом, поясняет издание со ссылкой на европейских дипломатов, Будапешт этим шагом стремился ясно дать понять, что Киев не получит никаких привилегий, пока не будет соответствовать всем пунктам для членства.
Вчера Мадьяр сообщил, что Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС. Он отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Членство Украины в ЕС будет угрозой для польских фермеров, заявил Навроцкий
Вчера, 23:12
 
В миреКиевУкраинаВенгрияПетер МадьярЕвросоюзFocus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала