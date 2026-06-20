На Западе забили тревогу после удара Мадьяра по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исключение премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита Евросоюза об ускоренном приеме Украины в блок станет ударом для Киева, пишет немецкий журнал Focus.
- При этом, поясняет издание со ссылкой на европейских дипломатов, Будапешт этим шагом стремился ясно дать понять, что Киев не получит никаких привилегий, пока не будет соответствовать всем пунктам для членства.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Исключение премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита Евросоюза об ускоренном приеме Украины в блок станет ударом для Киева, пишет немецкий журнал Focus.
При этом, поясняет издание со ссылкой на европейских дипломатов, Будапешт этим шагом стремился ясно дать понять, что Киев не получит никаких привилегий, пока не будет соответствовать всем пунктам для членства.